UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк об ежедневных потерях ВСУ: цифры уменьшились в три раза

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Ежедневные потери украинских военных уменьшились в три раза по сравнению с началом июня. Тогда они составляли 100-200 военнослужащих в сутки.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию BBC.

"Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 - 3 раза от той цифры... Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно", - заявил он.

По словам Подоляка, более точные цифры может дать только Генеральный штаб ВСУ.

Советник главы ОП сообщил, что потери Украины увеличивались из-за перехода на второй этап войны.

"Начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь", - заявил он.

При этом Подоляк объяснил, почему украинские потери в войне уменьшились.

"Сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам русской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация русской армии по всей линии фронта. И третье - наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются", - заявил он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что самый большой пик потерь украинских военных был в мае.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныИрина ПодолякВойна в УкраинеВойна России против Украины