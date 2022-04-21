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Подоляк о двух месяцах войны: Кремль переиграл сам себя в шахматы

Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк поделился мнениями по поводу падения позиций России в мире по итогам почти двух месяцев войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter советника.

Подоляк отметил, что за почти два месяца боевых действий Кремль на внешней арене потерпел исключительно поражение. По его словам, Украина и Запад консолидировались, а у пророссийских лоббистов и "Северного потока-2" нет будущего.

"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовкам, или как переиграть в шахматы самих себя", - написал советник.

По мнению Подоляка, экономика РФ уже сейчас "пробивает дно". Как следствие, ныне Россия очутилась в полной политической и экономической изоляции.

Напомним, что Россия пригрозила США за поставку вооружений Украине.

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