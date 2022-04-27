Подоляк про демілітаризацію України: є дуже погані новини для Росії

Україна виключає свою демілітаризацію, яка є однією з вимог Російської Федерації. А після вчорашньої зустрічі міністрів оборони на базі США в Рамштайні (Німеччина) поставки зброї будуть прискорені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Однією з дивних вимог Росії на початку війни була "повна демілітаризація" України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для Росії. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї - Україна істотно посилюється", - зазначив він.

Нагадаємо, за підсумками вчорашньої зустрічі міністрів оборони була створена контактна група з питань захисту України, зустрічі проводитимуться в різних форматах.

Також повідомлялося, що США і Україна визначилися з військовою технікою, яка необхідна для боротьби з російським вторгненням.

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