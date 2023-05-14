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Подоляк о Бахмуте: это прелюдия к контрнаступлению

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Украина, Воскресенье 14 мая 2023 16:53
Подоляк о Бахмуте: это прелюдия к контрнаступлению Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что освобождение Бахмута станет лишь прелюдией к контрнаступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

"Украина перехватила инициативу. Это не означает, что Бахмут будет освобожден завтра. Но тяжелые бои будут продолжаться, а боеспособность России будет и дальше разрушаться. В более широком смысле Бахмут - это прелюдия к контрнаступлению. Это двери, которые открывают Украине возможность начать успешное контрнаступление", - сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что контрнаступление - это не разовое мероприятие, которое началось сегодня и закончится завтра. По его словам, это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже осуществляются.

"Уже есть небольшие локальные сдвиги в разных частях Донецкой области. Контрнаступление - это серия действий, происходящих в течение определенного периода времени", - сообщил он.

Напомним, по словам украинского президента Владимира Зеленского украинские военные очень мотивированы перед контрнаступлением, а силы обороны Украины почти готовы к наступательным действиям.

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