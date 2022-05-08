Подоляк об "Азовстали": Для россиян нет тормозов, они стремятся к уничтожению в прямом эфире
Главная цель РФ сегодня состоит в том, чтобы сломить сопротивление украинских военных на "Азовстали". Но они продолжают держаться, несмотря на превосходящие силы врага.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.
"В настоящее время мы находимся в постоянной коммуникации. И я полностью понимаю их (военных на "Азовстали" - ред.) эмоциональное состояние - для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали". Ни репутационных, ни гуманистических, ни публичных предохранителей. Они стремятся к уничтожению в прямом эфире", - рассказал Подоляк.
Он отметил, что сейчас политическое руководство страны сфокусировано на дипломатическом решении вопроса деблокады "Азовстали" и Мариуполя в целом. При этом военный путь урегулирования проблемы пока невозможен.
"Если бы была хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем – она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе", - подчеркнул он.
Напомним, ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ находятся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там ведутся тяжелые бои.
Также сегодня, 8 мая, украинские военные дали пресс-конференцию с "Азовстали" в Мариуполе. О ситуации вокруг завода рассказали заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар и офицер разведки управления Илья Самойленко.
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