ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подоляк об "Азовстали": Для россиян нет тормозов, они стремятся к уничтожению в прямом эфире

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 19:44
Подоляк об "Азовстали": Для россиян нет тормозов, они стремятся к уничтожению в прямом эфире Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Главная цель РФ сегодня состоит в том, чтобы сломить сопротивление украинских военных на "Азовстали". Но они продолжают держаться, несмотря на превосходящие силы врага.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

"В настоящее время мы находимся в постоянной коммуникации. И я полностью понимаю их (военных на "Азовстали" - ред.) эмоциональное состояние - для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали". Ни репутационных, ни гуманистических, ни публичных предохранителей. Они стремятся к уничтожению в прямом эфире", - рассказал Подоляк.

Он отметил, что сейчас политическое руководство страны сфокусировано на дипломатическом решении вопроса деблокады "Азовстали" и Мариуполя в целом. При этом военный путь урегулирования проблемы пока невозможен.

"Если бы была хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем – она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе", - подчеркнул он.

Напомним, ранее командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ находятся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там ведутся тяжелые бои.

Также сегодня, 8 мая, украинские военные дали пресс-конференцию с "Азовстали" в Мариуполе. О ситуации вокруг завода рассказали заместитель командира полка Нацгвардии "Азов" Святослав Паламар и офицер разведки управления Илья Самойленко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Мариуполь Азов Ирина Подоляк Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом