Подоляк про "Азовсталь": Для росіян немає гальм, вони прагнуть знищення в прямому ефірі

Головна мета РФ на сьогодні полягає в тому, щоб зламати опір українських військових на "Азовсталі". Але вони продовжують триматися, незважаючи на переважаючі сили ворога.

"Наразі ми знаходимося в постійній комунікації. І я повністю розумію їх (військових на "Азовсталі" - ред.) емоційний стан - для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання "Азовсталі". Ні репутаційних, ні гуманістичних, ні публічних запобіжників. Вони прагнуть знищення в прямому ефірі", - розповів Подоляк.

Він наголосив на тому, що зараз політичне керівництво країни сфокусоване на дипломатичному вирішенні питання деблокади "Азовсталі" та Маріуполя загалом. При цьому військовий шлях врегулювання проблеми наразі неможливий.

"Якщо б була бодай одна можливість провести деблокаду військовим шляхом - вона була б використана керівництвом ЗСУ. Збройні Сили сьогодні роблять надзусилля, аби ця можливість з‘явилася у видимій перспективі", - підкреслив він.