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Подоляк про "Азовсталь": Для росіян немає гальм, вони прагнуть знищення в прямому ефірі

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Неділя 08 травня 2022 19:44
Подоляк про "Азовсталь": Для росіян немає гальм, вони прагнуть знищення в прямому ефірі Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Головна мета РФ на сьогодні полягає в тому, щоб зламати опір українських військових на "Азовсталі". Але вони продовжують триматися, незважаючи на переважаючі сили ворога.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, передає РБК-Україна.

"Наразі ми знаходимося в постійній комунікації. І я повністю розумію їх (військових на "Азовсталі" - ред.) емоційний стан - для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання "Азовсталі". Ні репутаційних, ні гуманістичних, ні публічних запобіжників. Вони прагнуть знищення в прямому ефірі", - розповів Подоляк.

Він наголосив на тому, що зараз політичне керівництво країни сфокусоване на дипломатичному вирішенні питання деблокади "Азовсталі" та Маріуполя загалом. При цьому військовий шлях врегулювання проблеми наразі неможливий.

"Якщо б була бодай одна можливість провести деблокаду військовим шляхом - вона була б використана керівництвом ЗСУ. Збройні Сили сьогодні роблять надзусилля, аби ця можливість з‘явилася у видимій перспективі", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, у якому повідомив, що війська РФ перебувають на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Там ведуться важкі бої.

Також сьогодні, 8 травня, українські військові дали прес-конференцію з "Азовсталі" у Маріуполі. Про ситуацію навколо заводу розповіли заступник командира полку Нацгвардії "Азов" Святослав Паламар та офіцер розвідки управління Ілля Самойленко.

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