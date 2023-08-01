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Подоляк про атаку дронів на Москву: війна скоро остаточно перейде на територію Росії

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Жителі Москви стрімко звикають до повноцінної війни, яка незабаром остаточно перейде на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Москва стрімко звикає до повноцінної війни, яка, своєю чергою, незабаром остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб стягнути з них всі борги...", - написав Подоляк.

За його словами, все, що буде відбуватися у Росії - це об'єктивний історичний процес.

"Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни...", - додав радник глави ОП.

Атака дронів на Москву

У ніч на вівторок, 1 серпня, у Москві та області прогриміли вибухи. Судячи з фото, опублікованих у соцмережах, як мінімум один із безпілотників влетів в одну з веж "Москва-Сіті".

Детальніше про цю атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що бізнес-центр "Москва-Сіті" в російській столиці зазнає атаки дронів вдруге за останні три дні. Так, вночі 30 липня дрони також вдарили по "Москва-Сіті", де розташовуються офіси трьох російських міністерств.

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