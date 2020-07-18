В Подольском районе Киева стреляли в таксиста

Фото: задержание нападавшего (facebook.com/KyivOperativ)

Злоумышленника задержали

В Подольском районе Киева произошел конфликт со стрельбой между таксистом и его пассажиром. В результате инцидента таксист получил ранение.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Как рассказал потерпевший, его пассажир, прибыв на место назначения, не заплатил полную сумму, швырнул в него абрикосы и ударил ногой дверцу машины.

После этого таксист вышел из машины, чтобы спросить о причинах такого поведения, но агрессивный пассажир начал в него стрелять. Одна пуля попала под лопатку.

Фото: на месте стрельбы (facebook.com/KyivOperativ)

Несмотря на ранение, таксист сумел задержать нападавшего, а также вызвать патрульную полицию, сотрудникам которой и передал этого мужчину. Таксиста госпитализировали, а на месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, стрельба в Херсоне произошла вечером 17 июля; мужчина ранил из пневматического оружия несовершеннолетнего парня.

Также стрельбу по детям устроил житель Бердянска; мужчине теперь грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.