У Подільському районі Києва стріляли у таксиста

Фото: затримання нападника (facebook.com/KyivOperativ)

Зловмисника затримали

У Подільському районі Києва стався конфлікт зі стріляниною між таксистом та його пасажиром. В результаті інциденту таксист отримав поранення.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Як розповів потерпілий, його пасажир, прибувши на місце призначення, не заплатив повну суму, жбурнув у нього абрикоси та вдарив ногою дверцята машини.

Після цього таксист вийшов з машини, щоб запитати про причини такої поведінки, але агресивний пасажир почав у нього стріляти. Одна куля влучила під лопатку.

Фото: на місці стрілянини (facebook.com/KyivOperativ)

Попри поранення, таксист зміг затримати нападника, а також викликати патрульну поліції, співробітникам якої й передав цього чоловіка. Таксиста госпіталізували, а на місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, стрілянина у Херсоні сталася ввечері 17 липня; чоловік поранив з пневматичної зброї неповнолітнього хлопця.

Також стрілянину по дітях влаштував мешканець Бердянська; чоловіку тепер загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.