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Подольско-Воскресенский мост в Киеве: когда его планируют открыть

Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост. Говорит, что он будет работать до конца года.

Об это он рассказал в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, что на одном из совещаний он обратился к профильному заму, ответственному за транспортную инфраструктуру и Подольско-Воскресенский мост в частности.

"Я ему сказал: мост должен быть готов в конце года, это жесткое требование. Мне не нравится, когда камни летят в мою сторону, а обязательство, которое вы дали, не соответствует действительности. Поэтому если мост не поедет, тот, кто предоставил мне неправдивую информацию, работать здесь не будет", - сказал Кличко.

Мэр города заявил, что поставил жесткое условие, что до конца года автотранспортное сообщение между Правым и Левым берегом по Подольско-Воскресенскому мосту должно быть открыто.

"Или зам по транспорту будет уволен! У него, таким образом, есть очень веская мотивация", - отметил он.

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Киев