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Подільсько-Воскресенський міст у Києві: коли його планують відкрити

Автор: Уляна Безпалько, Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст. Каже, що він працюватиме до кінця року.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він розповів, що на одній з нарад він звернувся до профільного заступника, відповідального за транспортну інфраструктуру і Подільсько-Воскресенський міст зокрема.

"Я йому сказав: міст повинен бути готовий в кінці року, це жорстка вимога. Мені не подобається, коли камені летять в мою сторону, а зобов'язання, яке ви дали, не відповідає дійсності. Тому якщо міст не поїде, той, хто надав мені неправдиву інформацію, працювати тут не буде", - сказав Кличко.

Мер міста заявив, що поставив жорстку умову, що до кінця року автотранспортне сполучення між правим і лівим берегом по Подільсько-Воскресенському мосту має бути відкрито.

"Або заступник з транспорту буде звільнений! У нього, таким чином, є дуже вагома мотивація", - зазначив він.

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Київ