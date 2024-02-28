Подолання енергокризи через шантаж РФ. В Єврокомісії розповіли про зменшення попиту на газ

За минулий рік ЄС заощадив близько 101 мільярда кубометрів газу, тим самим зменшив попит на 18%. Такі дії виходять за межі цілі економії в 15%, яка була поставлена влітку 2022 року в рамках надзвичайного законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Єврокомісії.

Комісія пропонує ухвалити Рекомендацію Ради щодо продовження заходів зі скорочення попиту на газ, адже за два роки наразі ситуація найстабільніша. Ця Рекомендація закликає держав-членів продовжувати вживати добровільних заходів для підтримки загального зменшення попиту на газ.

В наступний понеділок, 4 березня, на Енергетичній раді цю пропозицію обговорюватимуть Комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон і міністри енергетики ЄС. Завдяки широкому спектру надзвичайних заходів, вжитих після вторгнення Росії в Україну, енергетичні перспективи ЄС покращилися: постачання стали більш диверсифікованими, було встановлено більше потужностей відновлюваної енергії, і досягнуто вражаючої енергії. Це сприяло зниженню та стабілізації цін у Європі.

"Проте з геополітичною напруженістю, нестачею світових газових ринків і ціллю ЄС повністю звільнитися від російського палива, все ще слід продовжувати енергозбереження", - зазначили у ЄК.

Подальша економія газу допоможе підтримувати та покращувати поточну стабільність ринку, також шляхом сприяння поповненню газових сховищ навесні та влітку. Крім того, вони підтримають зусилля ЄС щодо декарбонізації.