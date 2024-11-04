Для подолання дефіциту потужності Україна потребує європейських правил на енергоринку, - експерт

За його словами, в Україні існують серйозні проблеми з боргами на ринку електроенергії.

"Ви знаєте, що великі заборгованості на ринку електричної енергії для ВДЕ, для "зеленої генерації", і це є дестимулюючі фактори", - пояснив Омельченко.

Експерт наголосив, що невідповідність українських правил ринку європейським значно погіршує інвестиційний клімат.



"Ринок електричної енергії у нас на сьогодні, як і ринок природного газу, не відповідає принципу маркет-каплінгу, тобто, існує невідповідність правил ринку, комерційних правил саме в Україні і правил ринку, які прийняті в Європейському союзі", - зазначив він.

Незважаючи на це, Омельченко відзначив певні позитивні зрушення, зокрема успішні аукціони на будівництво проєктів малої генерації. Він висловив оптимізм щодо можливості вирішення проблеми дефіциту потужності.

"В принципі, ми здатні в найближчі три роки збудувати десь 10-12 ГВт децентралізованої генерації, що має закрити нашу потребу і ліквідувати дефіцит потужності, який ми на сьогодні маємо", - зазначив Омельченко.

Раніше державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" закликав до повного скасування цінових обмежень (прайс-кепів) на ринку електроенергії. У разі неможливості цього, компанія пропонує впровадження європейських норм на ринку електроенергії.

Це необхідно для досягнення market coupling, оскільки реальні ціни на українському ринку вже перевищують встановлені прайс-кепи, тоді як у Європі ці обмеження майже не досягаються.