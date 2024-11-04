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Для преодоления дефицита мощности Украина нуждается в европейских правилах на энергорынке, - эксперт

Фото: для преодоления дефицита мощности Украина нуждается в европейских правилах на энергорынке (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Отсутствие экономических стимулов и несоответствие рыночных правил европейским стандартам существенно препятствуют развитию возобновляемых источников энергии в Украине.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, в Украине есть серьезные проблемы с долгами на рынке электроэнергии.

"Вы знаете, что большие задолженности на рынке электрической энергии для ВИЭ, для "зеленой генерации", и это дестимулирующие факторы", - пояснил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что несоответствие украинских правил рынка европейским значительно ухудшает инвестиционный климат.

"Рынок электрической энергии у нас сегодня, как и рынок природного газа, не соответствует принципу маркет-каплинга, то есть существует несоответствие правил рынка, коммерческих правил именно в Украине и правил рынка, которые приняты в Европейском союзе", - отметил он.

Несмотря на это, Омельченко отметил определенные положительные сдвиги, в частности, успешные аукционы на строительство проектов малой генерации. Он выразил оптимизм по поводу возможности решения проблемы дефицита мощности.

"В принципе, мы способны в ближайшие три года построить где-то 10-12 ГВт децентрализованной генерации, которая должна закрыть нашу потребность и ликвидировать дефицит мощности, который мы сегодня имеем", - отметил Омельченко.

Ранее государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" призвал к полной отмене ценовых ограничений (прайс-кепов) на рынке электроэнергии. В случае невозможности этого компания предлагает внедрение европейских норм на рынке электроэнергии.

Это необходимо для достижения market coupling, поскольку реальные цены на украинском рынке уже превышают установленные прайс-кепы, в то время как в Европе эти ограничения почти не достигаются.

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Электроэнергия