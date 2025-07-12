Не подобається Windows 11? Ось як повернути інтерфейс Windows 10 за кілька кроків

Як змінити розташування меню "Пуск"

Одне з головних візуальних нововведень Windows 11 - перенесення меню "Пуск" з лівого кута панелі завдань у центр. На щастя, це можна легко скасувати.

Відкрийте меню "Пуск", "Налаштування"

Перейдіть у розділ Персоналізація, Панель завдань, Поведінка панелі завдань

У пункті "Вирівнювання панелі завдань" виберіть у випадаючому списку "Зліва".

Зміни застосуються відразу - без перезавантаження.

Як прибрати зайві іконки з панелі завдань

Поки ви перебуваєте в налаштуваннях панелі завдань, можна вимкнути непотрібні елементи, додані в Windows 11: Пошук, Подання завдань, Віджети і Чат. Просто переведіть відповідні перемикачі в положення "Вимкнути".

Важливо: якщо ви вимкнете іконку "Пошук", повернути повноцінний пошуковий рядок, як у Windows 10, уже не вийде. Однак сам пошук, як і раніше, буде доступний через поєднання клавіш Win + S.

Як повернути класичне меню "Пуск"

Microsoft залишила користувачам можливість налаштувати розташування меню і приховати іконки, але змінити зовнішній вигляд самого "Пуска" не можна - без допомоги сторонніх програм.

Один із найкращих варіантів - безкоштовна утиліта Open-Shell (раніше називалася Classic Shell). Вона дає змогу повернути класичне меню "Пуск", максимально наближене до Windows 10.

Завантажити програму можна з офіційного сайту проекту.

Під час встановлення обов'язково відключіть модулі Classic Explorer і Classic IE, щоб не змінювати зовнішній вигляд провідника і браузера.

Після встановлення Open-Shell (раніше Classic Shell) відкрийте Open-Shell Menu Settings і виберіть стиль меню Windows 7. Перейдіть у вкладку Skin і встановіть, наприклад, тему Fluent-Metro. Вона нагадує Windows 10 за зовнішнім виглядом, хоча працює за механікою Windows 7.

Важливо: Open-Shell не може повністю повторити меню "Пуск" Windows 10. Воно не підтримує частину функцій і може некоректно відображати іконки.

Start11 (більш зручна платна альтернатива)

Якщо ви шукаєте простий і акуратніший спосіб змінити інтерфейс меню, зверніть увагу на програму Start11 від Stardock. Вона коштує 5 доларів, але не вимагає сторонніх файлів і пропонує сучасний дизайн.

Як повернути панель завдань із Windows 10

Якщо нова панель завдань у Windows 11 вас дратує, спробуйте безкоштовну утиліту Explorer Patcher. Вона відновлює безліч класичних функцій Windows, при цьому зберігаючи переваги Windows 11.

Після встановлення зайдіть у налаштування програми та у вкладку Taskbar

У полі Taskbar Style виберіть Windows 10.

Ви також зможете змінити відображення годинника, значків і багато іншого - аж до ввімкнення аналогового годинника в стилі Windows 7.

Як змінити іконки на старі з Windows 10

Скачайте пакет іконок Windows 10 (наприклад, збірку Build 10125)

Помістіть файли в окрему папку

Перейдіть у Налаштування, Персоналізація, Теми, Параметри значків робочого столу

Замініть потрібні значки, натиснувши "Змінити значок".

Також можна поміняти іконки в окремих папок: Властивості, вкладка Налаштування, Змінити значок.

Деякі системні іконки, наприклад, для дисків і користувацьких папок, змінити не вийде. Для дисків допоможе програма Drive Icon Changer.

Як вимкнути заокруглені кути

Заокруглені кути - частина нового стилю Windows 11. На жаль, змінити це через налаштування системи не можна. Єдиний спосіб - вимкнути апаратне прискорення графіки, але це вплине і на інші візуальні ефекти (включно з прозорістю).

Екстремальний варіант - вимкнення відеокарти через Диспетчер пристроїв. Але цей крок не рекомендується: продуктивність інтерфейсу різко впаде, і багато додатків перестануть працювати.

Поверніть шпалери Windows 10

Хочеться повністю повернути відчуття "десятки"? Встановіть оригінальні шпалери Windows 10. Їх можна завантажити, наприклад, з Imgur у 4K-якості.

Після скачування клікніть правою кнопкою по зображенню і виберіть "Зробити фоном робочого столу". Шпалери зміняться миттєво.