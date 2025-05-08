"Подобається чи ні": Трамп применшив роль Європи у перемозі над Гітлером

Американський президент у середу у своїй прокламації визначив 8 травня днем ​​святкування перемоги союзних держав над націонал-соціалізмом і фашизмом та завершення Другої світової війни в Європі.

Відтак сьогодні, у четвер, у Штатах відзначатимуть 80-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Під час виступу в Овальному кабінеті Трамп зазначив, що цього тижня "наші союзники у Другій світовій війні по всьому світу святкують, але Сполучені Штати ніколи не приєднувалися до цього з належним святкуванням наших власних свят".

За словами президента США, у війні "перемога здебільшого була здобута завдяки нам".

"Подобається вам це чи ні, але ми вступили в цю війну і виграли цю війну, і ми отримали велику допомогу від багатьох чудових людей, багатьох чудових союзників", - сказав Трамп.

Американський лідер додав, що "саме американські танки, кораблі, вантажівки, літаки та військовослужбовці перемогли ворога 80 років тому цього тижня".

"Без Америки визволення ніколи б не відбулося", - наголосив Трамп.

Також президент США додав, що, на його думку, "ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в тій війні, і ми не святкуємо це".

Висловлювання Трампа про перемоги у двох світових війнах

Перед тим Трамп оголосив, що у США 8 травня буде національним святом разом зі святкуванням 11 листопада - на честь перемоги в Першій світовій війні.

"Ми виграли дві світові війни, але ми ніколи не брали собі за це заслугу - всі інші виграли! У всьому світі союзники святкують Перемогу, яку ми мали у Другій світовій війні. Єдина країна, яка не святкує, це Сполучені Штати Америки, і Перемога була досягнута лише завдяки нам", - вказувалося в публікації Трапа в соцмережі.

Відтак американський президент заявив, що оголошує "національне свято на честь перемог у Першій світовій війні, де перемир'я було підписано 11 листопада 1918 року, та Другій світовій війні, де датою Перемоги було 8 травня 1945 року".