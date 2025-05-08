"Нравится или нет": Трамп приуменьшил роль Европы в победе над Гитлером

Американский президент в среду в своей прокламации определил 8 мая днем празднования победы союзных государств над национал-социализмом и фашизмом и завершения Второй мировой войны в Европе.

Поэтому сегодня, в четверг, в Штатах будут отмечать 80-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Во время выступления в Овальном кабинете Трамп отметил, что на этой неделе "наши союзники во Второй мировой войне по всему миру празднуют, но Соединенные Штаты никогда не присоединялись к этому с надлежащим празднованием наших собственных праздников".

По словам президента США, в войне "победа в основном была одержана благодаря нам".

"Нравится вам это или нет, но мы вступили в эту войну и выиграли эту войну, и мы получили большую помощь от многих замечательных людей, многих замечательных союзников", - сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что "именно американские танки, корабли, грузовики, самолеты и военнослужащие победили врага 80 лет назад на этой неделе".

"Без Америки освобождение никогда бы не произошло", - подчеркнул Трамп.

Также президент США добавил, что, по его мнению, "никто не сказал бы, что мы не были доминирующей силой в той войне, и мы не празднуем это".

Высказывания Трампа о победах в двух мировых войнах

Перед тем Трамп объявил, что в США 8 мая будет национальным праздником вместе с празднованием 11 ноября - в честь победы в Первой мировой войне.

"Мы выиграли две мировые войны, но мы никогда не брали себе за это заслугу - все остальные выиграли! Во всем мире союзники празднуют Победу, которую мы имели во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует, это Соединенные Штаты Америки, и Победа была достигнута только благодаря нам", - указывалось в публикации Трапа в соцсети.

Поэтому американский президент заявил, что объявляет "национальный праздник в честь побед в Первой мировой войне, где перемирие было подписано 11 ноября 1918 года, и Второй мировой войне, где датой Победы было 8 мая 1945 года".