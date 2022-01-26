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Подняли лимиты. В этом году больше украинских студентов получат стипендии  

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Киев, Среда 26 января 2022 14:17
Подняли лимиты. В этом году больше украинских студентов получат стипендии   Фото: в Украине больше студентов будут получать стипендии (facebook com ntuu kpi)
Автор: Артем Горовенко

Кабинет министры внес изменения в порядок назначения стипендий украинским студентам. В этом году выплаты могут получить до 45% бюджетников дневной формы обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы сегодняшнего заседания правительства.

В частности, в порядке назначения стипендий указано, что перед началом подведения итогов каждого семестра ученый (педагогический) совет с учетом ранее утвержденных расходов на стипендии определяет лимит стипендиатов, которые будут получать выплаты.

"Этот показатель устанавливается в процентах (в диапазоне от 40 до 45) от фактического числа студентов дневной формы образования, обучающиеся по государственному (региональному) заказу", - говорится в документе.

До изменений такой лимит устанавливался в диапазоне 35-40%.

"Сегодня правительство приняло решение об увеличении лимита стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия по результатам семестрового обучения. В этом году количество получателей академических стипендий составит 40-45% вместо 35-40%", - добавил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, с 1 января 2022 года в Украине впервые за последние пять лет повысили стипендии. В частности, студенты вузов теперь получают по 2 000 гривен (до этого было 1 300 гривен).

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Кабинет Министров Украины стипендии
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