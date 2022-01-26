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Підняли ліміти. Цього року більше українських студентів отримають стипендії  

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Київ, Середа 26 січня 2022 14:17
Підняли ліміти. Цього року більше українських студентів отримають стипендії   Фото: в Україні більше студентів отримуватимуть стипендії (facebook com ntuu kpi)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення стипендій українським студентам. Цього року виплати можуть отримати до 45% бюджетників денної форми навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали сьогоднішнього засідання уряду.

Зокрема, у порядку призначення стипендій зазначено, що перед початком підбиття підсумків кожного семестру вчена (педагогічна) рада з урахуванням раніше затверджених видатків на стипендії визначає ліміт стипендіатів, які отримуватимуть виплати.

"Цей показник встановлюється у відсотках (в діапазоні від 40 до 45) від фактичного числа студентів денної форми освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням", - йдеться в документі.

До змін такий ліміт встановлювався в діапазоні 35-40%.

"Сьогодні уряд прийняв рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за результатами семестрового навчання. Цього року кількість одержувачів академічних стипендій складе 40-45% замість 35-40%", - додав на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні вперше за останні п'ять років підвищили стипендії. Зокрема, студенти вишів тепер отримують по 2 000 гривень (до цього було 1 300 гривень).

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