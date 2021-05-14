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Поднимут ли цены на проезд в Киеве: ответ КГГА

Автор: Анастасия Рокитна

Решение о повышении цены на проезд в Киеве примут после анализа соответствующий расчетов. Процесс принятия решения будет длится несколько месяцев.

Об этом сообщил в эфире "Украина 24" первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" направили обращение к властям, в котором просят повысить цену за проезд до более 21 грн или выделить дополнительные деньги из бюджета города для поддержки предприятий во время пандемии.

"Эти документы передают в департамент транспорта и департамент экономики. Будет сделан анализ расчетов. После этого будет приниматься решение. Само изменение тарифов является достаточно длительным - это процесс 2-3 месяцев минимум", - отметил Поворозник.

Напомним, в марте городские власти Киева не исключали возможность роста стоимости проезда в частных маршрутках. Но для этого необходимо подать обоснование, которое не вызовет вопрос у контролирующих органов, отметил мэр Виталий Кличко.

Ранее перевозчики заявляли, что в связи с ограничениями количества пассажиров в салоне во время локдауна проезд на 40% направлений в Киеве подорожает до 10 гривен. На сегодня стандартная стоимость проезда в столичных маршрутках составляет 8 гривен.

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