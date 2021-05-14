Поднимут ли цены на проезд в Киеве: ответ КГГА

Решение о повышении цены на проезд в Киеве примут после анализа соответствующий расчетов. Процесс принятия решения будет длится несколько месяцев.

Об этом сообщил в эфире "Украина 24" первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" направили обращение к властям, в котором просят повысить цену за проезд до более 21 грн или выделить дополнительные деньги из бюджета города для поддержки предприятий во время пандемии.

"Эти документы передают в департамент транспорта и департамент экономики. Будет сделан анализ расчетов. После этого будет приниматься решение. Само изменение тарифов является достаточно длительным - это процесс 2-3 месяцев минимум", - отметил Поворозник.