Чи піднімуть ціни на проїзд в Києві: відповідь КМДА

Рішення про підвищення ціни на проїзд у Києві приймуть після аналізу відповідний розрахунків. Процес прийняття рішення триватиме декілька місяців.

Про це повідомив в ефірі "Україна 24" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Київський метрополітен" і "Київпастранс" надіслали звернення до влади, в якому просять підвищити ціну за проїзд до більше як 21 грн або виділити додаткові гроші із бюджету міста для підтримки підприємств під час пандемії.

"Ці документи передають до департаменту транспорту та департаменту економіки. Буде зроблений аналіз розрахунків. Після того буде прийматись рішення. Сама зміна тарифів є достатньо тривалою - це процес 2-3 місяців мінімум", - зазначив Поворозник.