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Поднимают ноги и ждут. Оккупанты выдумали "лайфхак", чтобы вернуться в РФ

Фото: оккупанты выдумали новый "лайфхак", чтобы вернуться в РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, которые теряют позиции на юге и не видят смысла своего участия в войне, придумали "лайфхак", как выехать из Украины домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".

"Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги, и ждут легкого ранения", - рассказали военные.

По данным ОК "Юг", напуганные потерями руководящего и рядового состава, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсонской области ранеными, поэтому и придумали такой "неординарный" способ, чтобы вернуться домой живыми.

Как сообщалось, это не первый подобный "лайфхак", который придумали оккупанты, чтобы вернуться в Россию. Ранее они пытались избежать участия в войне, взяв отпуск из-за "семейных обстоятельств".

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