Поднимали истребитель. На украинской границе поймали контрабандистов на самолете

Сегодня утром на Прикарпатье перехватили самолет типа Ан-2. После его приземления правоохранители задержали четырех контрабандистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ и Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня, 7 августа в 7.30 на границе Украины с Румынией самолет Миг-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина совершил перехват гражданского самолета типа Ан-2",- говорится в сообщении.
Так, военный самолет осуществил сопровождение нарушителя к аэродрому в Коломые с принудительной его посадкой.
Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы пограничниками и силовиками было задержано 4 человек.
Известно, что после приземления самолета злоумышленники пытались скрыться автомобилем.
Сейчас проводятся мероприятия фиксации правонарушений. Открыто уголовное производство по ст. 334 УК (Нарушение правил международных полетов).
Фото: правоохранители проводят обыски на борту Ан-2 (facebook.com/zahidnuy.kordon)