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Підіймали винищувач. На українському кордоні упіймали контрабандистів на літаку

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні вранці на Прикарпатті перехопили літак типу Ан-2. Після його приземлення правоохоронці затримали чотирьох контрабандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ та Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"Сьогодні, 7 серпня о 7.30 на кордоні України з Румунією літак МіГ-29 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна здійснив перехоплення цивільного літака типу Ан-2", - йдеться у повідомленні.

Так, військовий літак здійснив супроводження порушника до аеродрому в Коломиї з примусовою його посадкою.

Невдовзі під час приземлення літака на одному з аеродромів в Косівському районі Івано-Франківської області, за десятки кілометрів від кордону, прикордонниками та силовиками було затримано 4 осіб.

Відомо, що після приземлення літака зловмисники намагалися втекти автомобілем.

Наразі проводяться заходи фіксації правопорушень. Відкрите кримінальне провадження за ст. 334 ККУ (Порушення правил міжнародних польотів).

Фото: правоохоронці проводять обшуки на борту Ан-2 (facebook.com/zahidnuy.kordon)

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