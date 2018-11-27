Подкомитет по безопасности и обороне Европарламента обсудит ситуацию в Азовском море

Иллюстративное фото (twitter.com/Europarl_EN)

Заседание состоится совместно с Комитетом по иностранным делам

Подкомитет по безопасности и обороне и Комитет по иностранным делам Европейского парламента проведут совместное заседание, во время которого обсудят ситуацию в Азовском море. Об этом заявил посол Украины в Бельгии и представитель Украины в ЕС Николай Точицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Также дипломат отметил, что пленарное заседание Европарламента 28 ноября начнется с заявления председателя Антонио Таяни касательно позиции ЕП по ситуации в Азовском море.

"Благодарю за активную и консолидированную позицию ЕП по поддержке Украины в контексте эскалации агрессивных действий РФ в Керченском проливе. 28 ноября Президент Таяни начнет пленарное заседание с оглашения Заявления по этому поводу", - написал он.

Кроме того, Точицкий убежден в усилении давления Европейского союза на Россию.

Напомним, во вторник, 27 ноября, председатель Верховной рады Андрей Парубий провел встречу с президентом Европарламента Антонио Таяни. Во время встречи Таяни заявил, что ожидает Украину в составе Евросоюза.