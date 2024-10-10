Подкаст "Закрив Раунд" готує вже 5-й сезон, старт - у жовтні

У попередні роки "Закрив Раунд" трансформувався з аудіоформату у повноцінний візуальний продукт на YouTube, де вже вийшло понад 50 відео, а загалом - понад 200 випусків, серед яких і один спеціальний епізод - про життя ІТ-індустрії у Харкові: до повномасштабного вторгнення це місто було одним з найбільших ІТ-осередків країни.

А у 2023 році серед гостей подкасту був міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який розповів про нові функції "Дії", розвиток кібервійськ і власні секрети продуктивності.

У планах на новий епізод —- розмови з українськими підприємцями, розповіді про найбільші та найцікавіші технологічні компанії та стартапи світу, а також спроби показувати діджиталізацію у тих індустріях, де ми традиційно їх не помічаємо.

"У четвертому сезоні ми розібрали музичну індустрію та ресторанний бізнес з погляду технологічності, на п’ятий маємо ще більше ідей", - розповідає Антон Полєсков, співавтор подкасту.

"Маємо величезний список гостей, котрих уже запросили на зйомки, щоб розповісти про класні українські компанії та стартапи. Традиційно — збережеться огляд новин індустрії, оскільки маємо позитивні відгуки наших глядачів та слухачів на цей формат: швидко про найголовніше у світі. І якщо все складеться, а ми дуже над цим працюємо, ще буде сюрприз. Наш традиційний токсичний вайб нікуди не зникне, ми з Антоном посварились чотири рази ще поки готували ідеї до нового сезону, тому буде все як завжди!", - ділиться Ілля Кабачинський, співавтор подкасту.

До нового сезону команда також підходить з другим місцем на премії MEGOGO Слушно у категорії "Подкаст про науку й технології".

Постійним партнером подкасту українська ІТ-компанія FAVBET Tech, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. З 2022 року є активним учасником та партнером заходів Асоціації IT Ukraine. Після початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує мілітарні ініціативи Мінцифри. Також FAVBET Tech увійшла до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City".