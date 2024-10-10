RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Подкаст "Закрыл Раунд" готовит уже 5-й сезон, старт – в октябре

Фото: авторы подкаста Илья Кабачинский и Антон Полесков (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Подкаст о технологических феноменах, людях, компаниях и стартапах из индустрии "Закрыл Раунд" готовит новый уже 5-й сезон. Старт нового сезона – в октябре 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу FAVBET.

В предыдущие годы "Закрыл Раунд" трансформировался из аудиоформата в полноценный визуальный продукт на YouTube, где уже вышло более 50 видео, а всего — более 200 выпусков, среди которых и один специальный эпизод — о жизни ІТ-индустрии в Харькове: до полномасштабного вторжения этот город был одним из крупнейших ІТ-центров страны. 

А в 2023 году среди гостей подкаста был министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который рассказал о новых функциях "Дії", развитии кибервойск и собственных секретах продуктивности.

 

 

В планах на новый эпизод - разговоры с украинскими предпринимателями, рассказы о самых больших и интересных технологических компаниях и стартапах мира, а также попытки показывать диджитализацию в тех индустриях, где мы традиционно их не замечаем.

"В четвертом сезоне мы разобрали музыкальную индустрию и ресторанный бизнес с точки зрения технологичности, на пятый имеем еще больше идей", - рассказывает Антон Полесков, соавтор подкаста.

"У нас огромный список гостей, которых уже пригласили на съемки, чтобы рассказать о классных украинских компаниях и стартапах. Традиционно — сохранится обзор новостей индустрии, поскольку имеем положительные отзывы наших зрителей и слушателей на этот формат: быстро о самом главном в мире. И если все сложится, а мы очень над этим работаем, еще будет сюрприз. Наш традиционный токсичный вайб никуда не исчезнет, мы с Антоном поссорились четыре раза еще пока готовили идеи к новому сезону, поэтому будет все как всегда!", - делится Илья Кабачинский, соавтор подкаста. 

К новому сезону команда также подходит со вторым местом на премии MEGOGO Слушно в категории «Подкаст о науке и технологиях». 

Постоянным партнером подкаста является украинская IТ-компания FAVBET Tech, специализирующаяся на разработке инновационных решений для индустрии развлечений. С 2022 года является активным участником и партнером мероприятий Ассоциации IT Ukraine. После начала полномасштабного вторжения компания поддерживает милитарные инициативы Минцифры. Также FAVBET Tech вошла в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
YouTube