UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Для поділу Мінрозвитку потрібне звільнення Кубракова, але рішення поки що немає, - джерело

Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Народні депутати зі "Слуги народу" планують розділити Міністерство розвитку громад на дві різні структури. Але для цього може знадобитись звільнення віцепремʼєра Олександра Кубракова.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів співрозмовник в "Слузі народа".

За його словами, завтра вранці, 9 травня, фракція ще раз збереться на засідання і остаточно обговорить питання звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Також співрозмовник підтвердив, що є рішення розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (створивши окреме міністерство регіонального розвитку), і для цього може зажадати звільнити чинного міністра та віцепрем'єра з відновлення Олександра Кубракова.

Утім, наразі відповідної постанови у Верховній раді немає, і чи виноситимуть у сесійну залу питання про звільнення Кубракова вже завтра, поки невідомо. Також, за словами джерела видання, немає ясності в тому, чи буде Кубракова перепризначено на посаду міністра інфраструктури та хто може обійняти посаду глави нового міністерства регіонального розвитку.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМУ поширилась інформація щодо можливої відставки Кубракова. Однак тоді ці чутки не підтвердились.

Справа Сольського

Наприкінці квітня, цього року, НАБУ і САП оголосили Сольському підозру в незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень. Як розповіли тоді в НАБУ, Сольський нібито входив до складу "злочинної групи".

А вже 25 квітня сам Сольський подав заяву на відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Наступного дня ВАКС обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, але з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство розвитку громад та територійОлександр Кубраков