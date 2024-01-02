У Подільському районі Києва сильне задимлення через пожежі після ракетного удару

У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою на столицю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
У КМДА просять тих, то перебуває у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря:
У Києві внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в кількох районах, вимкнення світла, води та пожежі.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 м кв. Екстрені служби працюють на місці.
Також в Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше 6 авто.
У Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень.
У будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. Крім того, 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали наразі 20 людей, 19 із них медики госпіталізували.
Нагадаємо, російські війська вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають й в інших регіонах.
Відомо, що 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. На додачу до крилатих ракет росіяни запускають аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".
За даними уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, під час ранкової масованої атаки 2 січня російські війська випустили по Україні близько 11 ракет "Кинджал".