У Подільському районі Києва сильне задимлення через пожежі після ракетного удару

У КМДА просять тих, то перебуває у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Наслідки удару по Києву

У Києві внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в кількох районах, вимкнення світла, води та пожежі.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 м кв. Екстрені служби працюють на місці.

Також в Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше 6 авто.

У Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень.

У будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. Крім того, 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали наразі 20 людей, 19 із них медики госпіталізували.

Удар 2 січня

Нагадаємо, російські війська вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом вже опинилися Київ та Харків, вибухи лунають й в інших регіонах.

Відомо, що 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. На додачу до крилатих ракет росіяни запускають аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

За даними уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця, під час ранкової масованої атаки 2 січня російські війська випустили по Україні близько 11 ракет "Кинджал".