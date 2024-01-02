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В Подольском районе Киева сильное задымление из-за пожаров после ракетного удара

Фото: спасатели ликвидируют последствия удара по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Подольском районе Киева наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой на столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В КГГА просят тех, кто находится в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Последствия удара по Киеву

В Киеве в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожары.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Подольском районе горит складское здание. Пожар на площади 2000 кв. Экстренные службы работают на месте.

Также в Подольском районе повреждены магистрали водоснабжения и горят не менее 6 автомобилей.

В Оболонском р-не возгорание жилого дома, падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений.

В доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек. Кроме того, 117 жителей вывели из дома. Пострадали 20 человек, 19 из них медики госпитализировали.

Удар 2 января

Напомним, российские войска утром 2 января запустили ракеты по Украине. Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах.

Известно, что 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. В дополнение к крылатым ракетам россияне запускают аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

По данным уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, во время утренней массированной атаки 2 января российские войска выпустили по Украине около 11 ракет "Кинжал".

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