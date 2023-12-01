Подільсько-Воскресенський міст відтепер відкритий для пасажирського транспорту, - Кличко

"Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Зокрема, на першому етапі тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" - станція метро "Лівобережна". Ще кілька років тому першим етапом запуску обʼєкту ми планували і обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на обʼєкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це найбільший обʼєкт транспортної інфраструктури Києва та України. Його протяжність - понад 10 км. Він дуже важливий для життєдіяльності та обороноздатності міста, тому будівництво продовжуватиметься.

"Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака (ці роботи вже тривають). А також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року", - наголосив мер Києва.

А завершальним етапом будівництва мосту, за словами Кличка, стане запуск метро на Троєщину.

"Запуск руху автотранспорту - це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу - метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо», - наголосив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що сьогодні відбуваються підготовчі роботи для влаштування тунелю під залізничними коліями, триває монтаж металоконструкцій прогонових будов від Центральної Садової в бік залізниці, споруджуються підпірні стіни та влаштовується мережа зовнішнього освітлення.