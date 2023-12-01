Подольско-Воскресенский мост теперь открыт для пассажирского транспорта, - Кличко

"Сегодня для обеспечения жизнедеятельности города во время военного положения мы открыли движение спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусное сообщение для пассажиров с левого берега на правый Подольско-Воскресенским мостовым переходом. В частности, на первом этапе тут будет работать автобусный маршрут № 111 в направлении "Станция метро "Площадь Украинских Героев" - станция метро "Левобережная". Еще несколько лет назад первым этапом запуска мы планировали и обещали обеспечение движения пассажирского автотранспорта. И сегодня наконец это произошло! Всем скептикам и тем, кто пытался заблокировать работы на объекте, скажу одно: ищите теперь другие поводы для своих манипуляций", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что Подольско-Воскресенский мостовой переход - крупнейший объект транспортной инфраструктуры Киева и Украины. Его протяженность - более 10 км. Он очень важен для жизнедеятельности и обороноспособности города, поэтому строительство будет продолжаться.

Следующим этапом Департамент транспортной инфраструктуры выполнит комплекс работ для обеспечения проезда на ул. А. Бальзака (эти работы уже продолжаются). А также осуществит ремонт улицы Центральная Садовая включительно с обустройством сети водоотвода. И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируем завершить следующего года", - подчеркнул мэр Киева.

А завершающим этапом строительства моста, по словам Кличко, станет запуск метро на Троещину.

"Следующим этапом Департамент транспортной инфраструктуры выполнит комплекс работ по обеспечению проезда на ул. О. Бальзака (эти работы уже идут). А также осуществит ремонт улицы Центральная Садовая, включая обустройство сети водоотвода. И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируем завершить в следующем году", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также сообщил, что сегодня проходят подготовительные работы по устройству тоннеля под железнодорожными путями, идет монтаж металлоконструкций пролетных строений от Центральной Садовой в сторону железной дороги, строятся подпорные стены и устраивается сеть наружного освещения.