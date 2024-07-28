Поділ майна під час розлучення: чому куплену до весілля квартиру доведеться ділити на двох

Кому належить майно, набуте у шлюбі

Майно, набуте подружжям під час шлюбу, належить обом партнерам на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один із них не мав можливості самостійно заробляти (через навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хворобу тощо). Юристи благодійного фонду "Право на захист" звертають увагу на те, що це правило діє за винятком майна, яке було індивідуальною власністю одного з подружжя, наприклад, нерухомість, отримана за договором дарування.

Згідно з Сімейним кодексом України, чоловік та дружина мають право на поділ спільного майна незалежно від того, вирішили вони розірвати шлюб чи продовжують жити родиною. Вони можуть розділити майно за взаємною згодою, уклавши відповідний договір.

Якщо об’єктом поділу є нерухоме майно, такий договір має бути укладений у письмовій формі та підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню, як передбачено частиною другою статті 69 Сімейного кодексу України.

Юристи зазначають, для поділу майна, що є у спільній сумісній власності, подружжя повинно звернутися до нотаріуса та укласти договір про поділ майна.

Договір про поділ майна

Юрист Іван Кудояр у коментарі для РБК-Україна роз’яснив особливості поділу майна під час розлучення. При розірванні стосунків подружжя має можливість домовитися про поділ майна та умови виховання дітей. Існує декілька шляхів для вирішення цього питання, зокрема через укладання договорів у нотаріуса.

Іван Кудояр говорить, що подружжя може укласти договір, в якому домовляться, кому що з майна залишається після розлучення. Нотаріус завіряє цей договір та вносить відповідні зміни до реєстру власності. Таким чином, всі зміни в структурі власності майна будуть офіційно зареєстровані.

Якщо нерухомість зареєстрована на одного з подружжя, можна скласти договір про поділ майна, в якому буде прописано, що конкретна квартира належить певній особі. Це дозволяє розпоряджатися цією нерухомістю на власний розсуд після розлучення.

Нотаріально завірений договір має юридичну силу та забезпечує дотримання домовленостей між сторонами. У разі виникнення суперечок, цей договір може бути використаний як доказ у суді, пояснює юрист.

Після завірення договору нотаріус вносить зміни до офіційного реєстру власності, що підтверджує нову структуру власності майна. Це гарантує, що права на нерухомість захищені законом.

Як ділити майно, яке куплене до шлюбу

Бувають ситуації, коли квартира чи будинок належали чоловікові або дружині до одруження. Однак другий із подружжя за роки спільного життя робив ремонт в оселі за свій рахунок. У такому випадку власність може вважатися спільною і під час розлучення людина, яка вкладала гроші у нерухомість, може претендувати на неї.

За словами Івана Кудояра, отримати право на майно, якщо ви вкладали гроші в його ремонт, можна лише в судовому порядку. Для цього необхідно довести, що ви вносили у житло покращення матеріального характеру. Коли суд підтвердить це, то власність буде визнана спільною.

Претензії на майно, коли шлюб офіційно не зареєстрований

Юрист також роз’яснив для РБК-Україна, як ділити майно, якщо шлюб не був офіційно зареєстрований. У ситуації, коли пара офіційно не зареєструвала шлюб, але розлучається та не може домовитися про поділ майна, вирішення питання майнових прав стає значно складнішим.

Для того, щоб претендувати на майно, набуте під час спільного проживання, потрібно звернутися до суду. Основним етапом у цьому процесі є доведення факту проживання у шлюбі, навіть якщо стосунки офіційно не були зареєстровані. Це можливо зробити за допомогою доказів: свідчення про ведення спільного господарства, наявність спільних дітей тощо.

Першим кроком у цьому процесі буде доведення факту, що пара фактично жила у шлюбі. Після цього необхідно буде довести, що нерухомість або інше майно було придбано під час їхнього спільного проживання.

Наприклад, якщо жінка має двох дітей від чоловіка, з яким вона не була офіційно одружена, вона може звернутися до суду і претендувати на частину майна.

Важливо зазначити, що ці питання розглядаються в різних судах. Спочатку потрібно отримати офіційне рішення суду про те, що пара жила у шлюбі, і лише після цього можливо розпочати процес поділу майна. Поки таке рішення не буде прийняте, вирішувати питання про поділ майна неможливо.

Цей складний і багатоступінчастий процес вимагає від сторін чіткого розуміння своїх прав та юридичної підтримки, аби забезпечити справедливий поділ майна після розриву стосунків.