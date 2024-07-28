Раздел имущества во время развода: почему купленную до свадьбы квартиру придется делить на двоих

Кому принадлежит имущество, полученное в браке

Имущество, приобретенное супругами во время брака, принадлежит обоим партнерам на праве общей совместной собственности, независимо от того, что у одного из них не было возможности самостоятельно зарабатывать (через обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.). Юристы благотворительного фонда "Право на защиту" обращают внимание на то, что это правило действует за исключением имущества, которое было индивидуальной собственностью одного из супругов, например недвижимость, полученная по договору дарения.

Согласно Семейному кодексу Украины, супруги имеют право на раздел общего имущества независимо от того, решили они расторгнуть брак или продолжают жить семьей. Они могут разделить имущество по взаимному согласию, заключив соответствующий договор.

Если объектом раздела есть недвижимое имущество, такой договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению, что предусмотрено частью второй статьи 69 Семейного кодекса Украины.

Юристы отмечают, что для раздела имущества, находящегося в общей совместной собственности, супруги должны обратиться к нотариусу и заключить договор о разделе имущества.

Договор о разделе имущества

Юрист Иван Кудояр в комментарии для РБК-Украина разъяснил особенности раздела имущества во время развода. При расторжении отношений супруги могут договориться о разделе имущества и условиях воспитания детей. Существует несколько путей для решения этого вопроса, в частности, через заключение договоров у нотариуса.

Иван Кудояр говорит, что супруги могут заключить договор, в котором договорятся, кому что из имущества остается после развода. Нотариус заверяет этот договор и вносит соответствующие изменения в реестр собственности. Таким образом, все изменения в структуре собственности будут официально зарегистрированы.

Если недвижимость зарегистрирована на одного из супругов, можно заключить договор о разделе имущества, в котором будет прописано, что конкретная квартира принадлежит определенному лицу. Это позволяет распоряжаться этой недвижимостью по собственному усмотрению после развода.

Нотариально заверенный договор обладает юридической силой и обеспечивает соблюдение договоренностей между сторонами. В случае возникновения споров этот договор может быть использован как доказательство в суде, объясняет юрист.

После заверения договора нотариус вносит изменения в официальный реестр собственности, что подтверждает новую структуру собственности имущества. Это гарантирует, что права на недвижимость защищены законом.

Как делить имущество, купленное до брака

Бывают ситуации, когда квартира или дом принадлежали мужу или жене до женитьбы. Однако второй из супругов за годы совместной жизни делал ремонт в доме за свой счет. В таком случае собственность может считаться общей и при разводе человек, вкладывающий деньги в недвижимость, может претендовать на нее.

По словам Ивана Кудояра, получить право на имущество, если вы вкладывали деньги в его ремонт, можно только в судебном порядке. Для этого необходимо доказать, что вы вносили в жилище улучшение материального характера. Когда суд подтвердит это, собственность будет признана общей.

Претензии на имущество, когда брак официально не зарегистрирован

Юрист также разъяснил для РБК-Украина, как делить имущество, если брак не был официально зарегистрирован. В ситуации, когда пара официально не зарегистрировала брак, но разводится и не может договориться о разделе имущества, решение вопроса имущественных прав становится значительно сложнее.

Для того чтобы претендовать на имущество, приобретенное во время совместного проживания, нужно обратиться в суд. Основным этапом в этом процессе является доказание факта проживания в браке, даже если отношения официально не зарегистрированы. Это можно сделать с помощью доказательств: свидетельство о ведении совместного хозяйства, наличие общих детей и т.д.

Первым шагом в этом процессе будет доказание факта, что пара фактически жила в браке. После этого необходимо будет доказать, что недвижимость или другое имущество было приобретено во время их совместного проживания.

Например, если у женщины двое детей от мужчины, за которым она не была официально замужем, она может обратиться в суд и претендовать на часть имущества.

Важно отметить, что эти вопросы рассматриваются в разных судах. Сначала нужно получить официальное решение суда о том, что пара жила в браке, и только после этого можно начать процесс разделения имущества. Пока такое решение не будет принято, решать вопрос о разделе имущества невозможно.

Этот сложный и многоступенчатый процесс требует от сторон ясного понимания своих прав и юридической поддержки, чтобы обеспечить справедливое разделение имущества после разрыва отношений.