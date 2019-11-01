На подготовку к отопительному сезону "Черновцыгаз" направил более 3 млн гривен

За 9 месяцев 2019 года для поддержания газораспределительной системы в рабочем безаварийном состоянии АО "Черновцыгаз" направило 3,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В рамках подготовки к новому отопительному сезону проведено приборное обследование 801 км подземных газопроводов, осуществлен текущий ремонт 511 газорегуляторных пунктов, которые поддерживают давление газа в сети, и ремонт 27 станций катодной защиты, которые защищают газовые сети от коррозии", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в Черновицкой области насчитывается 299 газорегуляторных пунктов со сроком эксплуатации более 20 лет, а длина газопроводов, срок эксплуатации которых превышает 40 лет, достигает 423 км. За последние 5 лет количество ГРП/ШРП с истекшим сроком эксплуатации выросла в 2 раза, а километраж полностью изношенных газопроводов вырос в 1,5 раза.

"Ежегодно объем работ увеличивается. Многим газовым сетям в области уже более 50 лет и они требуют полной замены. На эти мероприятия предусмотрено 9,8 млн гривен пhb необходимости 25 млн гривен", - рассказывает технический директор АО "Черновцыгаз" Дмитрий Кривко.

Кроме выполнения плановых работ по подготовке газотранспортной системы Черновицкой области к новому отопительному периоду, компания также периодически проводит работы по аварийному прекращению газоснабжения в жилом фонде. Из-за изношенности внутридомовых сетей случаются утечки газа на кранах, фланцах, соединениях.

"Для того, чтобы владельцы внутридомовых сетей могли осуществить ремонт определенных частей газовой системы, нам приходится прекращать газораспределение на целые многоквартирные дома. Мы понимаем, что это приносит дискомфорт для потребителей газа, но просим их относиться к этому с пониманием, ведь проводятся исключительно ради их безопасности", - говорит Дмитрий Кривко.