На підготовку до опалювального сезону "Чернівцігаз" направив більше 3 млн гривень

За 9 місяців 2019 року для підтримки газорозподільної системи в робочому безаварійному стані АТ "Чернівцігаз" направило 3,2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В рамках підготовки до нового опалювального сезону проведено приладове обстеження 801 км підземних газопроводів, здійснено поточний ремонт 511 газорегуляторних пунктів, які підтримують тиск газу в мережі, та ремонт 27 станцій катодного захисту, які захищають газові мережі від корозії", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, в Чернівецькій області нараховується 299 газорегуляторних пунктів з терміном експлуатації понад 20 років, а довжина газопроводів, термін експлуатації яких перевищує 40 років, досягає 423 км. За останні 5 років кількість ГРП/ШРП з вичерпаним терміном експлуатації зросла у 2 рази, а кілометраж повністю зношених газопроводів зріс в 1,5 рази.

"Щороку обсяг робіт збільшується. Багатьом газовим мережам в області вже понад 50 років і вони потребують повної заміни. На ці заходи передбачено 9,8 млн гривень за необхідності 25 млн гривень", - розповідає технічний директор АТ "Чернівцігаз" Дмитро Кривко.

Крім виконання планових робіт з підготовки газотранспортної системи Чернівецької області до нового опалювального періоду, компанія також періодично проводить роботи по аварійному припиненню газопостачання в житловому фонді. Через зношеність внутрішнобудинкових мереж трапляються витоки газу - на кранах, фланцях, з'єднаннях.

"Для того, щоб власники внутрішньобудинкових мереж могли здійснити ремонт визначених частин газової системи, нам доводиться припиняти газорозподіл на цілі багатоквартирні будинки. Ми розуміємо, що це приносить дискомфорт для споживачів газу, але просимо їх ставитися до цього з розумінням, адже проводяться це виключно заради їхньої безпеки", - говорить Дмитро Кривко.