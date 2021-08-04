UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На подготовку детей из бедных многодетных семей в школу выделили по 2000 гривен

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки многодетных малообеспеченных семей". На детей выделили по 2000 гривен для подготовки к школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 4 августа, которое транслировалось в Youtube.

Документом вводится единовременное денежное пособие на детей из многодетных малообеспеченных семей для подготовки к учебному году.

Такая единовременная денежная помощь будет назначаться в размере 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа 2021 года достиг возраста 6-18 лет (включительно).

Реализация акта требует средств в сумме 289 434 тыс. грн для выплаты пособия 144 717 детям за счет и в пределах средств, предусмотренных Минсоцполитики по бюджетной программе "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения".

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украинышколаправительство