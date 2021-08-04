На підготовку дітей з бідних багатодітних сімей до школи виділили по 2000 гривень

Документом запроваджується одноразова грошова допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року.

Така одноразова грошова допомога призначатиметься у розмірі 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 серпня 2021 року досягла віку 6-18 років (включно).

Реалізація акта потребує коштів у сумі 289 434 тис. грн для виплати допомоги 144 717 дітям, яку буде забезпечено за рахунок та в межах коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення.