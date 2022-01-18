Подготовка украинских военных в странах НАТО. Словакия уже опровергла

Издание The New York Times писало, что США планируют тренировать украинских военных в странах НАТО. Однако, Словакия, которая упоминалась в материале, уже это опровергла.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Pravda .

"Мы никогда не обсуждали такую ​​возможность", - говорят в министерстве.

В Минобороны страны опровергли эту информацию.

Напомним, ранее издание писало, что в Белом доме рассматривают возможность организации учения украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, Польше, Румынии и Словакии.

Отметим, в Польше заявили, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни.