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Подготовка украинских военных в странах НАТО. Словакия уже опровергла

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Братислава, Вторник 18 января 2022 08:46
Подготовка украинских военных в странах НАТО. Словакия уже опровергла Фото: Словакия опровергла обсуждение подготовки украинских военных (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Анастасия Рокитна

Издание The New York Times писало, что США планируют тренировать украинских военных в странах НАТО. Однако, Словакия, которая упоминалась в материале, уже это опровергла.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Pravda.

В Минобороны страны опровергли эту информацию.

"Мы никогда не обсуждали такую ​​возможность", - говорят в министерстве.

Напомним, ранее издание писало, что в Белом доме рассматривают возможность организации учения украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, Польше, Румынии и Словакии.

Отметим, в Польше заявили, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни.

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