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Підготовка українських військових у країнах НАТО. Словаччина вже спростувала

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Братислава, Вівторок 18 січня 2022 08:46
Підготовка українських військових у країнах НАТО. Словаччина вже спростувала Фото: Словаччина спростувала обговорення підготовки українських військових (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Анастасія Рокитна

Видання The New York Times писало, що США планують тренувати українських військових у країнах НАТО. Однак, Словаччина, яка згадувалася в матеріалі, вже це спростувала.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Pravda.

У Міноборони країни спростували цю інформацію.

"Ми ніколи не обговорювали таку можливість", - кажуть у міністерстві.

Нагадаємо, раніше видання писало, що в Білому домі розглядають можливість організації навчання українських військових в довколишніх країнах, що входять до східного флангу НАТО. Зокрема, Польщі, Румунії та Словаччини.

Зазначимо, у Польщі заявили, що потрібно бути готовими до можливого вторгнення Росії в Україну в найближчі дні.

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