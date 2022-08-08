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Подготовка России к "референдумам" должна увеличить поставки оружия, - Подоляк

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает готовиться к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях. В ответ Запад должен увеличить поставки оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Каждый шаг России в сторону псевдореферендумов на оккупированных территориях должен вызвать увеличение поставок оружия со стороны Запада", - подчеркнул он.

Подоляк заявил, что Кремль проверяет, сможет ли Запад "проглотить" оккупацию украинских территорий.

"Агрессор должен понимать цену каждого шага. Красные линии должны быть очерчены", - добавил советник председателя ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют путь к переговорам.

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