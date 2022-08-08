Подготовка России к "референдумам" должна увеличить поставки оружия, - Подоляк

Россия продолжает готовиться к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях. В ответ Запад должен увеличить поставки оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Каждый шаг России в сторону псевдореферендумов на оккупированных территориях должен вызвать увеличение поставок оружия со стороны Запада", - подчеркнул он.
Подоляк заявил, что Кремль проверяет, сможет ли Запад "проглотить" оккупацию украинских территорий.
"Агрессор должен понимать цену каждого шага. Красные линии должны быть очерчены", - добавил советник председателя ОП.
Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют путь к переговорам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.