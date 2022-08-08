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Підготовка Росії до "референдумів" повинна збільшити постачання зброї, - Подоляк

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Київ, Понеділок 08 серпня 2022 12:47
Підготовка Росії до "референдумів" повинна збільшити постачання зброї, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія продовжує готуватися до псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. У відповідь Захід повинен збільшити постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Кожен крок Росії у бік псевдореферендумів на окупованих територіях має викликати збільшення постачання зброї з боку Заходу", - наголосив він.

Подоляк заявив, що Кремль перевіряє, чи зможе Захід "проковтнути" окупацію українських територій.

"Агресор має розуміти ціну кожного кроку. Червоні лінії мають бути окреслені", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив Росію, що "референдуми" на окупованих територіях закриють шлях до переговорів.

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