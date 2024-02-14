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Подекуди туман і навіть дощ зі снігом. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 14 лютого 2024 07:00
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Подекуди туман і навіть дощ зі снігом. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На тлі високих "плюсів", як для лютого 2024, сьогодні в Україні буде туманно та дощово. Хоча подекуди, враховуючи неоднорідність температури, не виключається і дощ зі снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Невеликий дощ, в західних областях місцями з мокрим снігом; вдень на крайньому заході та сході країни без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за даними синоптиків, у центральних, південних та східних областях вранці місцями туман, а вітер буде північно-західний, на Лівобережжі - східний, 7-12 м/с.

"Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби 1-6° тепла, вдень на Закарпатті до 9° тепла; на решті території вдень 7-12° тепла", - додали в "Укргідрометцентрі".

В Карпатах вдень без опадів, температура вдень 0-5° морозу.

Подекуди туман і навіть дощ зі снігом. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

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За даними народного синоптика, ближче до середини лютого не виключені значення 15-20 градусів тепла в окремі дні.

Додамо, що Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.

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