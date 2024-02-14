Местами туман и даже дождь со снегом. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

На фоне высоких "плюсов", как для февраля 2024, сегодня в Украине будет туманно и дождливо. Хотя местами, учитывая неоднородность температуры, не исключается и дождь со снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Небольшой дождь, в западных областях местами с мокрым снегом; днем на крайнем западе и востоке страны без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, в центральных, южных и восточных областях утром местами туман, а ветер северо-западный, на Левобережье - восточный, 7-12 м/с.

"Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в течение суток 1-6° тепла, днем на Закарпатье до 9° тепла; на остальной территории днем 7-12° тепла", - добавили в "Укргидрометцентре".

В Карпатах днем без осадков, температура днем 0-5° мороза.

Погода в феврале и весной 2024 в Украине

По данным народного синоптика, ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни.

Добавим, что Тимко III, главный сурок-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024. Пушистый метеоролог предсказал, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале.