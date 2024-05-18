Подекуди грози. Синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні

Погода влітку 2024 в Україні

Погода в Україні цього літа може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї впливають два потужні чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація. Жару влітку чекати варто, а ось певних рекордів - можливо і немає.

Яка погода чекає українців влітку - у матеріалі РБК-Україна.

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