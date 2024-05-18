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Подекуди грози. Синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 19 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 19 травня, в Україні подекуди очікуються дощі, причому з грозами. А термометри максимально покажуть до 24°

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.

Без опадів, лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 13-18°.

Прогноз погоди в Україні на 19 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода влітку 2024 в Україні

Погода в Україні цього літа може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї впливають два потужні чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація. Жару влітку чекати варто, а ось певних рекордів - можливо і немає.

Яка погода чекає українців влітку - у матеріалі РБК-Україна.

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