Местами грозы. Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине

Завтра, 19 мая, в Украине местами ожидаются дожди, причем с грозами. А термометры максимально покажут до 24°
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями.
Ночью без осадков, лишь днем на Левобережье и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12°, днем 19-24°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 13-18°.
Прогноз погоды в Украине на 19 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине этим летом может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация. Жару летом ожидать стоит, а вот определенных рекордов - возможно и нет.
Какая погода ждет украинцев летом - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.