Местами грозы. Синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине

Погода летом 2024 в Украине

Погода в Украине этим летом может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация. Жару летом ожидать стоит, а вот определенных рекордов - возможно и нет.

Какая погода ждет украинцев летом - в материале РБК-Украина.

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