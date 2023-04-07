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Подекуди дощ та грози, але до +15: синоптики дали прогноз погоди на завтра

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П'ятниця 07 квітня 2023 13:13
Подекуди дощ та грози, але до +15: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 7 квітня, в Україні можливі невеликі дощі. Вдень подекуди прогнозують грози. При цьому температура повітря підніметься до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні буде хмарно. Часом прогнозують невеликий дощ, в Карпатах невеликий сніг. При цьому у більшості західних регіонів та в Одеській області вночі без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних та Одеській областях місцями туман. Вдень у південних та центральних областях подекуди грози.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, в західних областях вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла (в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень від 1 морозу до 4° тепла).

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Подекуди дощ та грози, але до +15: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода у Київській області

В області буде хмарно з невеликим дощем.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Нагадаємо, на сьогодні також прогнозували дощі та мокрий сніг. Проте у більшості регіонів плюсова температура.

РБК-Україна також повідомляло, що вчора західні регіони засипало снігом. У деяких областях зупинився громадський транспорт.

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