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Не весняна погода. Синоптики попереджають про дощі та сніг сьогодні

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Україна, П'ятниця 07 квітня 2023 07:00
Не весняна погода. Синоптики попереджають про дощі та сніг сьогодні Фото: сьогодні в України очікується дощ та сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 7 квітня, знову буде з дощами та мокрим снігом. Проте у більшості областей очікується плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозується мокрий сніг. На Лівобережжі, а також на заході - дощі. При цьому у центральній частині України без опадів.

Синоптики попереджають про ожеледицю та налипання мокрого снігу на дорогах. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у середньому від +6 до +11, у північно-східних та східних областях +12 +17 градусів. Вночі температура опуститься до +1 +6.

Не весняна погода. Синоптики попереджають про дощі та сніг сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, але з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +9 +11 градусів, а вночі +3 +5 градусів.

Нагадаємо, вчора західні області України засипало снігом. Через негоду у Чернівецькій та Івано-Франківській областях майже 5 тисяч споживачів залишилися без світла.

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