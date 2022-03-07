На поддержку армии и гумпомощь собрано уже более 10,3 млрд гривен, - НБУ

По состоянию на сегодня, 7 марта на поддержку армии и гуманитарную помощь уже собрано более 10,3 млрд гривен. Средства поступают как от украинцев, так и из-за рубежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В частности, помощь идет из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира.
Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных более 7,3 млрд грн, а именно:
Сейчас остаток средств на спецсчете составляет 2,9 млрд грн.
По состоянию на сегодня, на счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 63,2 млн грн в эквиваленте.
Сейчас остаток средств на счету Минсоцполитики составляет 63,2 млн грн.
"Получателем и распорядителем средств, поступающих на счет, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за рубежа, является Министерство социальной политики", - говорится в сообщении.
Как перечислить помощь
Как информируют в пресс-службе НБУ, для помощи гражданам, которые страдают от войны, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карточки по ссылке: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine
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