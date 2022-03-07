На підтримку армії та гумдопомогу зібрано вже понад 10,3 млрд гривень, - НБУ

Станом на сьогодні, 7 березня на підтримку армії та гуманітарну допомогу вже зібрано понад 10,3 млрд гривень. Кошти надходять як від українців, так і з-за кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Зокрема, допомога йде зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу.
З цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, а саме:
Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 2,9 млрд грн.
Станом на сьогодні, на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 63,2 млн грн в еквіваленті.
Наразі залишок коштів на рахунку Мінсоцполітики становить 63,2 млн грн.
"Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національним банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики", - йдеться в повідомленні.
Як перерахувати допомогу
Як інформують у прес-службі НБУ, для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine
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